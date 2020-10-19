مصطفى الفيتوري: أغنياء ليبيا بالخارج أثبتوا أن الرأسمالية الوطنية «عميلة» للمال وتكره الوطن

أكد الكاتب الصحفي المستقل، مصطفى الفيتوري، أن الرأسمالية الوطنية في العالم الثالث، في أغلبها عميلة للمال وتكره أوطانها ولا يهمها إلا الربح.

وقال الفيتوري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في منتصف مارس والكورونا مازال بعيدا عن البلد وأنا عالق في طرابلس طرحت فكرة أن يتقدم أغنياء ليبيا لمساعدة البلد وأهلهم، فالليبيين في النهاية هم مصدر ثروة كل غني”.

وأضاف “الفكرة بسيطة وملخصها: أن يلتقي الأغنياء (وأغلبهم في الخارج) ويودع كلا منهم مبلغا ماليا بالعملة الصعبة ويتم استخدام المال لشراء الاحتياجات الطبية بناءً على طلبات لجان محلية في الداخل في كل منطقة خاصة النائية ولا تعطى الأموال نقدا إلى أي جهة وإذا ما نجحنا في ذلك نفتح باب التبرع المحلي من دينار إلى ما شاء الله”.

وتابع “اتصلت باثنين من الأغنياء لطرح المشروع عليهم. الأول أيد الفكرة ووعدني بالعودة إليّ ومنذ ذلك اليوم لم أسمع منه. الثاني بدا متحمسا وأيد الفكرة ولكن في الداخل على أن تتم مخاطبة المصرف المركزي لتحويل ما يتوفر من أموال بالعملة الصعبة على السعر الرسمي ويتم شراء الاحتياجات”.

وواصل “اعترضت على هذا الطرح باختصار لأنه لن يجدي نفعا خاصة في ظل ضيق الوقت ووضع المصرف المركزي العاجز حتى عن حل مشكلة السيولة المحلية فكيف سيحل مشكلة كهذه وبسرعة”.

واختتم قائلا: “انتهيت إلى لا شيء إلا ترسيخ فكرة أن الرأسمالية الوطنية في العالم الثالث في أغلبها عميلة للمال وتكره أوطانها ولا يهمها إلا الربح ولو على حساب الأغلبية! اللعنة”.