«عقيلة صالح» يبحث مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة وعدداً من البلديات

عقد رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح ” عدد من اللقاءات بمكتبه في مدينة القبة ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع مختلف فئات المجتمع لبحث مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.

وبحسب بيان “مجلس النواب”، التقى “عقيلة صالح” بعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وبحث معهم عدد من المشاكل التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسُبل التغلب عليها.

كما التقى رئيس مجلس النواب بالمجلس الاجتماعي الأعلى لبلديات القبة الأبرق القيقب حيث تم بحث عدد من القضايا الخاصة بالبلديات الثلاثة ومبادرة إنهاء الأزمة الليبية .

واختتم اللقاء بتكريم المجلس الاجتماعي الأعلى لرئيس مجلس النواب تقديرا لمساعيه الحميدة لرأب الصداع بين الفرقاء الليبيين وحرصه على وحدة التراب الليبي .

وسبق أن أطلع رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء الدكتور عمر عبدربه صالح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على آخر مستجدات عمل ديوان المحاسبة، ونتائج متابعته أداء الجهات الخاضعة لرقابته.

وجاء ذلك خلال استقبال صالح رئيس ديوان المحاسبة أمس الأحد في مقر إقامته بمدينة طبرق، إذ اطّلع على التقرير المالي المعد عن فحص ومراجعة المصروفات التي تم صرفها لمواجهة جائحة كورونا.

ووجه رئيس مجلس النواب خلال اللقاء بعدم التهاون تجاه أي فساد أو تجاوزات مالية لأي جهة أو شخص مهما كانت صفته، مؤكدا أن القانون فوق الجميع.