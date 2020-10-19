شركة الكهرباء : الانتهاء من أعمال صيانة دائرة جنوب طرابلس – الهضبة رقم 2 خلال أيام

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، أنها ستنتهي من أعمال صيانة دائرة جنوب طرابلس – الهضبة رقم 2، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها تواصل أعمال الصيانة بوتيرة عالية.

وأشارت الشركة إلى أن الانتهاء من صيانة دائرة نقل الطاقة جنوب طرابلس – الهضبة رقم 1، جهد 220 ك.ف، أسهم في نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال في طرابلس وشرقها.

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