ترحيب ألماني باستئناف محادثات “5+5″.. ” نقطة حاسِمة”

رحّب السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” بانطلاق محادثات 5+5 في جنيف، ووصفها بـ”نقطة التحوّل الحاسمة”؛ داعيًا جميع الأطراف لاغتنامها والتفاوض على وقف إطلاق نار شامل.

وأشاد “أوفتشا”، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، بجهود البعثة الأممية وجميع المشاركين الذين جعلوا هذه المحادثات ممكنة.

وكانت البعثة قد أعلنت، الاثنين، انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” داخل مقر الأمم المتحدة في جنيف، مشيرة إلى أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا.

ومن المخطط، أن تتواصل مباحثات هذه الجولة حتى تاريخ 24 من شهر أكتوبر الجاري، وتمثل أحد المسارات الثلاثة المُنبثقة عن مؤتمر برلين إضافة إلى المسارين السياسي والاقتصادي.

وأشادت البعثة في بيانها بـ”جهود قيادتي الطرفين على تسهيل انعقاد هذه الجولة وتحملهم مشقة الحضور الى جنيف رغم الظروف غير الاعتيادية بسبب جائحة “كورونا”.

وعبّرت البعثة الأممية عن أملها في أن “يتوصل الوفدان الى حلحلة كافة المسائل العالقة؛ بغية الوصول الى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا”.

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