مكافحة الأمراض: طرابلس تواصل تسجيل أعلى إصابات يومية بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 7 حالات وفاة و 1159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الجديدة.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، في نشرته اليومية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وصل إلى 49949 إصابة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة وصل إلى 732 حالة.

وسجلت طرابلس 599 حالة، وجاءت مصراتة ثانيًا بـ119 حالة، ثم جنزوز بـ45 حالة، و40 حالة في غريان، و35 حالة في صبراتة، و34 حالة في الزاوية المركز، و27 حالة في الجفارة، و25 حالة في الزنتان، و21 حالة في كل من الماية والنواحي الأربع، و20 حالة في بنغازي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

واكتُشفت 18 حالة في كل من بني وليد وزليتن، و13 حالة في كل من الزاوية الغرب والخمس، و12 حالة في ظاهر الجبل، و9 حالات في القلعة، و7 حالات في كل الزاوية الجنوب وغدامس والقره بوللي وسبها، و6 حالات في كل من السبيعة وزوارة وسواني بني آدم.

إضافة إلى 5 حالات في كل من خليج السدرة ويفرن والعواتة وترهونة، و4 حالات في كل من المعمورة والرجبان وقصر الأخيار، وحالتين في كل من العوينية ورقدالين ووادي عتبة وصرمان، وحالة واحدة في كل من تراغن وتازربو ووازن ومسلاتة.

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