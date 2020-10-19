الترجمان: ميليشيات الوفاق لم تكتفي بالدعم التركي الذي يصل إلى الوطية وتريد فتح خط بحري إلى مصراتة

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إنّ جماعة الحشد المليشياوي الذين يدورون في فلك أردوغان والاستعمار التركي، لا يتركون فرصة إلا ويحاولون استغلالها لمزيد من الدعم العسكري التركي لهم، مؤكّدًا أنهم لم يكتفوا بتلك الطائرات التي تهبط في قاعدة الوطية، حاملة الأسلحة والذخائر والمرتزقة.

الترجمان أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أنّ تلك الجماعة الإرهابية تسعى إلى مزيد من الدعم وخاصّة في جبهتهم الشرقية، من مصراتة باتجاه سرت وباتجاه الشويرف من أجل الاستعداد للهجوم على الموانئ النفطية والهجوم على سرت – الجفرة.

وتساءل: “ما معنى فتح خطّ بحري بين مصراتة وإسطنبول؟ ولماذا لا يكون بين إسطنبول وطرابلس؟ ولماذا في هذه الفترة في ظلّ كورونا؟ من سيتحرّك للسفر لإسطنبول عبر البحر؟ من الذي لديه الوقت والحصانة الطبية كي يتحرّك في وسط هذه الأجواء؟ ما هو حجم التبادلات التركية بين مصراتة وتركيا؟”.

وأجاب أنّ الأمر واضح تمامًا بأنه أقصر طريق إلى محاور القتال؛ لأنه سيختصر حوالي 250 كلم من طرابلس باتجاه المحاور، في حين أن الطريق من مصراتة إلى المحاور حوالي 180 كلم، وبالتالي هم يضمنون ضخامة وسرعة وصول الإمدادات العسكرية التركية من مدرعات وطيران مسير وجنود ومرتزقة وذخائر في مواجهة القوات المسلحة الليبية.

كما أكّد على أنّ “مخطّط أردوغان” هذا جعل القوات المسلحة الليبية تعيد تمركزها في مناطق سرت – الجفرة، حتى تمنع عملية إنزال بحري، كانت تركيا تعد لها للاستيلاء على الحقول النفطية والموانئ وقطع الطريق أمام إمدادات القوّات المسلّحة ومحاصرة الجيش الليبي الموجود على تخوم طرابلس.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إن المعركة القادمة ستكون معركة كسر العظام ونهاية أحلام أردوغان في ليبيا، وللحشد المليشياوي ولكل من يلوّح بالسلام وهم يعدّون العدة لمعركة قادمة”.

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