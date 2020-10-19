عاجل ليبيا الان

رسائل هيلاري تكشف صمود الزعيم الراحل معمر القذافي أمام ” الناتو” ومقاومته له

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشفت رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن الزعيم الراحل معمر القذافي لم يعط الدنية في دينه و وطنه رغم الهجمات الشرسة لحلف الناتو التي اصرت على اغتياله، موضحة أن قوات الشعب المسلح قاتلت حتى أخر لحظة و كانت قريبة من وأد المخطط الغربي لولا التدخل السافر لطائرات الناتو

و أضافت الوثائق أن الزعيم الراحل القذافي رفض مغادرة ليبيا و ترك معركة بلاده، لافتة إلى أن ما عرف وقتها بالمجلس الانتقالي كان يعتقد أن الزعيم الراحل انتقل إلى النيجر و هو ما نفته الأخيرة

وأشارت الوثيقة إلى أن الزعيم الراحل معمر القذافي كان موجود في ليبيا و في حالة معنوية عالية، مؤكدة أن هيلاري كانت واثقة بأنه لن يتخلى عن المقاومة،.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك