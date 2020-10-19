رسائل هيلاري تكشف صمود الزعيم الراحل معمر القذافي أمام ” الناتو” ومقاومته له

كشفت رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن الزعيم الراحل معمر القذافي لم يعط الدنية في دينه و وطنه رغم الهجمات الشرسة لحلف الناتو التي اصرت على اغتياله، موضحة أن قوات الشعب المسلح قاتلت حتى أخر لحظة و كانت قريبة من وأد المخطط الغربي لولا التدخل السافر لطائرات الناتو

و أضافت الوثائق أن الزعيم الراحل القذافي رفض مغادرة ليبيا و ترك معركة بلاده، لافتة إلى أن ما عرف وقتها بالمجلس الانتقالي كان يعتقد أن الزعيم الراحل انتقل إلى النيجر و هو ما نفته الأخيرة

وأشارت الوثيقة إلى أن الزعيم الراحل معمر القذافي كان موجود في ليبيا و في حالة معنوية عالية، مؤكدة أن هيلاري كانت واثقة بأنه لن يتخلى عن المقاومة،.

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