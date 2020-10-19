دراه: لدينا القدرة على تحرير الوطن إذا لم تجد الجهود السياسية نفعًا

ليبيا – أكّد القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم غرفة العمليات المشتركة سرت ـ الجفرة التابعة للرئاسي عبد الهادي دراه أنّ مسلحي الوفاق الموالون إلى تركيا لا يزالون في حالة استنفار في مواقعهم، استعدادًا لصدّ أي هجوم محتمل من جانب من وصفهم بـ”مليشيات حفتر ” (القوات المسلحة الليبية).

داره في تصريح لـ”العربي الجديد” أمس الأحد أشار إلى أنّ هدوء الجبهات الحالي لـ”ترك المجال للجهود السياسية”، الهادف لحلّ أزمة البلاد، مضيفًا: “إذا لم تجد الجهود السياسية نفعًا فنحن لها، ولدينا القدرة على تحرير الوطن”.

وردًا على تصريحات المتحدّث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري والتي أشار فيها إلى تحشيد قوات الوفاق بالقرب من خط سرت الجفرة، فضلا عن إجراء عمليات استطلاع متقدمة، زعم دراه: “مليشيات المجرم حفتر لم تتوقّف عن خرق وقف إطلاق النار طيلة الفترات الماضية”، مبديًا استغرابه إزاء تأكيدات المسماري على التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار.

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