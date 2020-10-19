النيابة العسكرية طرابلس تأمر بالقبض على رئيس هيئة مكافحة الفساد

أمر مدير النيابة الجزئية العسكرية طرابلس أيوب أمبيرش بالقبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ «لإخفائه تقريرا صادر عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة» في حكومة الوفاق.

جاء ذلك في خطاب إلى جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بتاريخ أمس الأحد، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه.

وأشار الخطاب إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات الجاري في القضية رقم 79 للعام 2020، المتعلقة بالتجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري.

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