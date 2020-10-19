بالكور : جميع المؤسسات في طرابلس لديها مشاكل و مؤشرات الاقتصاد الليبي سلبية

قال رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب الموازي عبد المنعم بالكور، اليوم الإثنين، إن مؤشرات الاقتصاد الليبي سلبية وأصبحت نقوس خطر للمحافظة على الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح بالكور في تصريحات إعلامية رصدتها ليبيا 24 أن النفط هو أساس الاقتصاد الليبي في هذه الفترة، مشيرا إلى أن مسألة إغلاق انتاج وتصدير النفط وفتحة مرتبط باستقرار البلاد وعودة مؤسسات الدولة في الحماية.

وأكد بالكور أن ليبيا تعانى من مشكلة في عدم توافق مؤسسات الدولة الاقتصادية لحل الأزمة الحالية، كنا أنه لا يوجد مرجعية تشريعية لأي من المؤسسات الاقتصادية .

وأشار بالكور إلى أن جميع المؤسسات في طرابلس لديها مشاكل ويتم البحث عن حلول لها، مؤكدا أن محافظ البنك المركزي بطرابلس لم يقدم أي جديد أثناء طلبه للإحاطة.

وأضاف بالكور أن ليبيا تشهد أزمة سيولة لذلك سيعقد اجتماع بين وزراتي المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق غير المعتمدة والبنك المركزي بطرابلس وديوان المحاسبة، للاتفاق على توحيد سعر صرف العملة لكل مؤسسات الدولة والأفراد.

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