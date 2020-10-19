في مرمى أطماع «أردوغان».. هل تتحول «الخمس» إلى قاعدة بحرية تركية؟

برزت مدينة الخمس خلال الأسابيع الأخيرة ساحةً للتحركات التركية، حيث استضافت المدينة تدريبات بحرية نظمتها وزارة الدفاع التركية لتدريب عناصر تابعة لملشيات “حكومة الوفاق” في مجال الغطس لمدة 6 أسابيع.

“المدينة” الواقعة على البحر المتوسط، وتقرب من مدن مصراتة وزليطن، تحظى بأهمية استراتيجية، وتمتلك ميناءً تجاري، ما يجعلها محط أنظار الأتراك، لاسيما مع رغبة “أنقرة” في توسيع صادراتها إلى ليبيا الفترة المقبلة، كما تضم قاعدة بحرية، ما يجعلها محط أنظار النظام التركي، بعد سيطرته على قاعدة “الوطية” الجوية، وتنفيذه عملية إنزال معدات ثقيلة وأسلحة قبل أيام.

لم تمض أيام لتعاود “الخمس” لتبرز مع خبر نشرته قناة «ليبيا بانوراما» – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – متضمناً صورًا للناطق باسم مليشيات فائز السراج محمد قنونو، معلقة عليها أنه يتابع ما أسمته “تدريبات عناصر البحرية الليبية في قاعدة الخمس البحرية بإشراف القوات البحرية التركية ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين”.

الخبر كشف عن وجود قوات بحرية تركية بأعداد كبيرة في قاعدة “الخمس” وكشف أيضاً عن مساعي “أنقرة” لتعزيز تعاونها العسكري والأمني مع “حكومة الوفاق” بمقتضى الاتفاق غير الشرعي الذي أبرمه رئيسها فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر 2019.

يأتي هذا فيما تتمركز أعداد كبيرة من مليشيات “حكومة الوفاق” داخل “الخمس” حيث سبق أن هددت المليشيات اللجنة العليا للانتخابات المجالس البلدية واللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الخمس، مطالبين بإيقاف تمرير قوائم من وصفوهم بـ «الخونة والعملاء» حالا ودون تأجيل، على حد قولهم، وتوعدت الميليشيات المسلحة في ذلك البيان، بمحاسبة “الذين يظنون أنه باستطاعتهم الخوض في العملية السياسية بعد هزيمة سيدهم العميل (حفتر) الذي انقلب على ثورة السابع عشر من فبراير ومبادئها”، على حد زعمهم.

خطورة “الخمس” ومينائها التجاري، تكمن أيضاً كونها ظلت لفترات ميناء لإنزال وتهريب المخدرات والخمور والسلع المقلدة والمغشوشة داخل البلاد، وهو ما يجعلها موقعاً ممتازاً لاستقبال وتهريب الأسلحة والمعدات، حيث تأكدت هذه الصلة منذ بدء تركيا في تصدير السلاح لحكومة طرابلس منذ فبراير 2015 وأعلن في ديسمبر 2018 عن ضبط شحنة تحوي 2.5 مليون رصاصة تركية الصنع في إحدى السفن بميناء الخمس شرقي طرابلس، وتم بعدها بيوم واحد مصادرة شحنة شملت 3000 بنادق آلية تركية الصنع ضمن قطع أخرى، وبنادق صيد، وذخيرة في نفس الميناء كان من المتوقع أن يقع أغلبها في يد الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق لاسيما في مصراتة التي يقع ميناء الخمس في منتصف المسافة بينها وبين طرابلس.

قبل نحو شهرين، استقبل ميناء الخمس، فرقاطتين تركيتين حربيتين، وظهرت طائرة عمودية ترافق الفرقاطة التركية الأولى لحمايتها أثناء دخولها إلى هذه القاعدة البحرية.

ميناء الخمس البحري يقع على البحر الأبيض المتوسط، وهو مخصص بالأساس لاستقبال الحاويات والبضائع، ويوجد الميناء في مدينة الخمس الواقعة شرق العاصمة طرابلس بحوالي 135 كيلومترا، ويصنف على أنه من أفضل الموانئ الليبية، وشيد على مساحة تقدر بمئتين وتسعة وأربعين هكتارا، أما طاقته الاستيعابية فتبلغ نحو ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف طن سنويا، ويصنف الميناء في الأصل على أنه ميناء تجاري، تشمل أنشطته الأصلية نقل الركاب والبضائع واستقبال الحاويات، بالإضافة إلى توفره على رصيف نفطي.

هذا الميناء التجاري تحول بحسب تأكيدات الجيش الوطني الليبي لاستقبال السفن التركية والمرتزقة، ونقل إرهابيين إلى الغرب الليبي بدعم وتمويل قطري، وبات قاعدة لنقل السلاح والمرتزقة.