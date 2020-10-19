تقرير : قطر تحاول زعزعة أمن المنطقة من خلال دعمها للمليشيات في ليبيا

كشف تقرير لموقع “سوفريب” الأمريكي المتخصص في الشأن العسكري، عن دعم قطر لحكومة الوفاق غير المعتمدة والميليشيات التابعة لها في إطار مصالحها التي تديرها بشكل سري في ليبيا.

وقال التقرير أن قطر كانت راعيًا رئيسيًا للميليشيات المتمردة في ليبيا عام 2011 ولا تزال تحتفظ بمعظم و عملائها في ليبيا وتستخدمهم لدعم مصالحها مع حكومة الوفاق غير المعتمد ، مشيرا إلى أن قطر تقود أجندة سرية في ليبيا لزعزعة أمن المنطقة، ذلك من خلال تقديم الدعم المالي للميليشيا، الأمر الذي يظهر تكاتف جهود كل من تركيا وتنظيم الإخوان الإرهابي و قطر.

وأوضح التقرير أن الدوحة تركز بشكل كبير على تقديم الدعم المالي بصورة متواصلة للميليشيا في ليبيا، حيث كرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعم بلاده للوفاق في المجالات الاقتصادية والأمنية، وعلى الرغم من أنها دعت في عام 2019 إلى قرار لحظر الأسلحة للحد من قدرات الجيش ، إلا أنها ترعى الميليشيات التابعة للوفاق.

وأضاف التقرير أن تدخل قطر في ليبيا، يهدف إلى إبراز قوتها معتمدة بشكل كبير على القوة العسكرية لتركيا، خاصةً وأن تركيا هي الحليف الرئيسي لها في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكلاهما يدعم أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يحاول ترسيخ وجوده في ليبيا.

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