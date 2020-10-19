“غدامس”.. نقص حادٍّ في التجهيزات والكوادر بمركز العزل

يعاني مركز العزل في “غدامس”، مثل غالبية مراكز العزل في البلاد؛ من نقص حاد في التجهيزات والكوادر؛ مما ينذر بدخول المدينة في نفق مظلم في حال تجاهل السلطات الصحية في البلاد للمناشدات.

وبرز دور جناح العزل لعلاج وعزل الحالات الموجبة وتقديم الرعاية للحالات الحرجة والاهتمام بها بعيدا عن الأقسام الأخرى، بعد أن دخلت المدينة حالة ذروة انتشار الفيروس.

ومن أبرز المشاكل التي يواجهها قسم العزل بمستشفى غدامس العام النقص الحاد في العناصر الطبية والطبية المساعدة؛ مما دفع إدارة المستشفى لمناشدة الجهات المسؤولة والسلطات الصحية في البلاد.

وتواجه غالبية المراكز الطبية مصاعب وعراقيل، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار القطاع الصحي المتهالك أساسًا؛ بعد الانجرار خلف المماحكات السياسية والمناصب وإهمال تلبية احتياجات المواطن اليومية.

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