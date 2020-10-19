صالح يواصل عقد لقاءات لبحث مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وممثلين عن المجلس الأعلى لبلديات القبة الأبرق القيقب وذلك ضمن عدد من اللقاءات التي يجريها مع مختلف فئات المجتمع لبحث مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح التقى عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة لبحث عدد من المشاكل التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسُبل التغلب عليها.

كما التقى صالح بمكتبه بمدينة القبة أيضا بالمجلس الاجتماعي الأعلى لبلديات القبة الأبرق القيقب حيث تم بحث عدد من القضايا الخاصة بالبلديات الثلاثة ومبادرة فخامته لإنهاء الأزمة الليبية .

واختتم اللقاء بتكريم المجلس الاجتماعي الأعلى لرئيس مجلس النواب تقديرا لمساعيه لرأب الصداع بين الفرقاء الليبيين.