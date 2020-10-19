المريمي يكشف لبوابة أفريقيا أسباب رفض البرلمان لاستقالة حكومة الثني

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

19 October, 2020

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن المجلس رفض في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين بمدينة بنغازي استقالة حكومة عبد الله الثني.

وقال المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن النواب استعرضوا خلال جلسة اليوم موضوع استقالة حكومة الثني وبعد نقاش حول وضعية الحكومة وظروف البلاد تم رفض الاستقالة لعدة أسباب منها أن البلاد تتجه نحو إنهاء الانقسام السياسي عبر حوار تونس المرتقب الشهر القادم والذي سيبحث تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية كما أن ظروف البلاد حاليا وأوضاعها لا تسمح بقبول الاستقالة بالإضافة إلى أن حكومة الثني قامت بعمل العديد من المشاريع الخدمية التي تهم المواطن.

وفي إجابته على سؤال حول احتمالية عودة الاحتجاجات التي تسببت في استقالة الحكومة أكد المريمي أن الاحتجاجات كانت اعتراضا على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تم حلها كما أن المحتجين كانوا يعترضون على مشكلة نقص السيولة المالية التي تم حلها أيضا ما يعني أنه تم حل المشكلات الأساسية التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات.

وأشار المريمي إلى أن حكومة الوفاق قدمت العديد من المشاريع الخدمية للمواطنين منها صيانة المدارس والمستشفيات ورصف الطرق وصرف مواد غذائية للجمعيات الاستهلاكية ما يؤدي لتخفيض أسعارها وغيرها من الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطن.