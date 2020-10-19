جامعة طرابلس تعلن عن منحة دراسية لدرجة الماجستير من جامعة تريستي الايطالية

أعلنت جامعة طرابلس عن منحة دراسية لدرجة الماجستير من جامعة تريستي الايطالية. ودعا مكتب التعاون الدولى بالجامعة طلبة الجامعة وألاستاذة و موظفى جامعة طرابلس للمشاركة والتقدم لعدد 15 منحة تنافسية لدراسة ماجستير متقدم، في مجال النمو الأزرق المستدام Advanced Master in Sustainable Blue Growth المقدمة من المعهد الوطنى الإيطالى لعلوم المحيطات والجيوفيزياء التطبيقية وجامعة تريستي – إيطاليا. واضاف مكتب التعاون وفق “وال”: أنه لمزيد المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي: http://bluegrowth.inogs.it/advanced-master-sustainable-blue

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