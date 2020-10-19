عقيلة صالح يلتقي عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة ووفد من ثلاث بلديات

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عددا من ذوي الاحتياجات الخاصة وبحث بعض المشاكل التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسُبل التغلب عليها.

وجاء الاجتماع الذي عقد في مكتب صالح بمدينة القبة ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع مختلف فئات المجتمع لبحث مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية، حسب بيان صادر عن المجلس، اليوم الإثنين.

كما اجتمع صالح مع أعضاء من المجلس الاجتماعي الأعلى لبلديات: القبة والأبرق والقيقب ، وناقش معهم عدد من القضايا الخاصة بالبلديات الثلاثة ومبادرته لإنهاء الأزمة، فيما كرمه المجلس «تقديرا لمساعيه الحميدة لرأب الصداع بين الفرقاء الليبيين وحرصه على وحدة التراب الليبي».

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