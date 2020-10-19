تعيين عميد يوناني قائداً لعملية “إيريني”

استلم قائد البحرية اليونانية بقوات الناتو العميد “ثيودوروس ميكروبولوس” مهامه كقائد للعملية البحرية الأوروبية “إيريني” لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وسيقود “ميكروبولوس” العملية من الـ19 من أكتوبر حتى نهاية ولاية العملية الأوروبية في الـ31 من مارس من العام المقبل.

وتسلّم القائد اليوناني مهامه بحضور الأدميرال الإيطالي فابيو أجوستيني، القائد الأعلى لعمليات الاتحاد الأوروبي البحرية.

ويأتي تكليف قائد البحرية اليونانية بقوات الناتو بمهام قيادة “إيريني” خلفاً للأدميرال الإيطالي “إيتوري سوتشي” الذي قاد العملية البحرية منذ السادس من مايو الماضي.

ويُشار إلى أن “سوتشي” كان قد عُيّن خلفاً للأدميرال الإيطالي “فابيو أغوستيني” الذي قاد العملية منذ أن أطلقها الاتحاد الأوروبي في الـ31 من مارس الماضي.

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