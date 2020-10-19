وزير العدل السوداني: ندرس تسليم البشير للجنائية الدولية

أكد وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، أن حكومته لديها عدة خيارات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب (دارفور) الأهلية، وتتضمن هذه الخيارات، تسليم الرئيس السابق، عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير العدل السوداني، في تصريحات مشتركة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا عقب اجتماع مع النائب العام السوداني تاج السر الحبر، في الخرطوم اليوم الاثنين، “ناقشنا عدة خيارات التعاون المشترك بما يحقق تطلعات كل طرف وفق لقانون الدولي وميثاق روما”.

وأضاف عبد الباري “هناك عدة خيارات، ما تزال قيد للتشاور من بينها التسليم والمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تكوين محكمة هجين أو إنشاء محكمة خاصة”.