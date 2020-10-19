شركة سرت للنفط تبحث تشغيل مصنع الميثانول ومصفاة البريقة

عُقِدَ الاجتماع الفني لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي ( قاعة السرير) بالعاصمة الليبية طرابلس، لبحث عمليات تشغيل مصنع الميثانول وعمليات تشغيل مصفاة البريقة بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقول الشركة.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه عبر الدوائر المغلقة من مقر الشركة بالبريقة مدير عام الصناعات بالمؤسسة خالد جويلي، ورئيس مجلس الإدارة بشركة سرت مسعود سليمان موسى التطرق أنه جرى مناقشة عمليات نقل وتزويدات الغاز الطبيعي عبر الشبكة الساحلية لتزويد محطات الكهرباء وباقي المستهلكين، كما جرى مناقشة عمليات تشغيل المرافق ومعمل الغاز والاتصالات وتقنية المعلومات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وكل ما يتعلّق بالأمور المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط لجميع شركاتها، وحرصت على تنفيذها بكافة مواقعها المختلفة منذ بداية انتشار الوباء .

كما تم عرض نشاط الصيانة لكل الوحدات الصناعية والمرافق المطلوبة أثناء فترة التوقّف السابقة والتي نُفِذَت بحرفية مما ساهم في تحسين وتشغيل آمن للوحدات الصناعية، وكذلك ناقش الحاضرون المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021 ، وملخّص الميزانيات.