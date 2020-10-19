ليبيا

الجزائر / سعيد بركان |

19 October, 2020

أكد رئيس النقابة الجزائرية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أن عودة التلاميذ إلى أقسامهم ضرورية ولا مبرر للتأجيل، غير أن التحدي الأساسي هو ضمان احترام وتجسيد الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأوضح مرابط لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، هذا الإثنين، أن التحدي اليوم يكمن في الموازنة بين ضرورة عودة أبنائنا لمقاعد الدراسة والعودة الى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنشاط الجمعوي في جو عادي في ظل هذه الظروف غير العادية مع احترام البروتوكول الصحي” .

وشدد مرابط على ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل عدم تكرار ما يحدث في عدة دول تسابقت لفتح المدارس واستئناف النشاط الجامعي، غير أنها اصبحت تحصي الآلاف من الاصابات والمئات من الوفيات في اليوم، مضيفا أنه “عند عودة مثل هاته النشاطات يجب ان نرفع من مستوى التنسيق بين قطاعات مختلفة مهامها الاساسية هي ضمان الاجراءات الاحترازية التي يقرها البروتوكول الصحي“.

