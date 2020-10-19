الشويهدي : مجلس الدولة تجاهل النواب الموازي في مفاوضاته مع عقيلة صالح

هاجم عضو مجلس النواب الموازي جلال الشويهدي، اليوم الإثنين، الاجتماعات والمفاوضات السياسية ، زاعما أنها ليست واضحة ولن تخرج بليبيا إلى بر الأمان.

وقال الشويهدي في مداخلة إعلامية رصدتها ليبيا 24 أن البعثة الاممية للدعم لدى ليبيا لا يزال عملها غامض، موضحا أن حديث البعثة عن السلطة التنفيذية وضرورة اختيار مجلس رئاسي جديد غريب وذلك لأنها لخصت الأزمة الليبية فى تغير المجلس.

وأكد الشويهدي أن جميع المشاركين في المؤسسة التنفيذية فشلوا في العديد من الملفات ويجب اعادة النظر في تكوين السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي حديث عن السلطة العسكرية، معتبرا أنها السبب فى رفض الاتفاق السياسي منذ البداية.

وأضاف الشويهدي أن ما يسمى بمجلس الدولة في بداية الأزمة الليبية كانت تعاملته مع مجلس النواب الموازي، لكنه أصبح يتواصل مع عقيلة صالح دون أن يتم تنسيق بين ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب الموازي.

وزعم الشويهدي أنه لازال هناك تحشيد ضد طرابلس، رافضا الاعتراف بعقيلة صالح كرئيس لمجلس النواب، قائلا إن هناك ازدواجية في التعامل مع المؤسسات في ليبيا طرابلس.

مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يحاول أن يقدم عقيلة صالح كواجهه شرعية بدلا من حفتر، على حد قوله.

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