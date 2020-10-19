عقيلة يبحث احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وبلديات القبة الأبرق القيقب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عدد من اللقاءات بمكتبه في مدينة القبة، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع مختلف فئات المجتمع لبحث مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية.

حيث بحث عقيلة مع وفد من ذوي الاحتياجات الخاصة، عدد من المشاكل التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وسُبل التغلب عليها، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي اليوم الإثنين.

وفي لقاء آخر، التقى عقلية بالمجلس الاجتماعي الأعلى لبلديات القبة الأبرق القيقب، لبحث عدد من القضايا الخاصة بهذه البلديات، ومناقشة مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد.