مجلس النواب يرفض استقالة الثني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مجلس النواب الليبي، رفضه لاستقالة الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.

وكانت الحكومة الليبية قد قدمت في 13 سبتمبر الماضي استقالتها إلى مجلس النواب، خلال لقاء عقده رئيس المجلس عقيلة صالح مع رئاسة وزراء الحكومة في القبة.

وجاءت استقالة الحكومة غير المعترف بها دوليا والموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر وسط احتجاجات شعبية تنادي بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد وإسقاط جميع المسؤولين عن الفشل في تقديم الخدمات للمواطنين.

يشار إلى أن مجلس النواب يعقد اليوم الإثنين جلسة رسمية في مدينة بنغازي، بحسب ما أعلن أمس على موقعه الرسمي.