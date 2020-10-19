الحويج يتفقد مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت وأهم احتياجاته

طالب المدير العام لمستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، وزير الخارجية عبد الهادي الحويج خلال زيارته التفقدية للمستشفى، طالبه بتوفير المعدات والأجهزة الطبية واستكمال مرافق المستشفى مثل وحدة قسطرة القلب، المتوقفة منذ أكثر من 10 سنوات بسبب نقص المواد التشغيلية، كما طالبه بضرورة توفير بعض الأدوية نظرا لارتفاع أسعارها والتي تكلف المريض أكثر من 1500 دينار شهريا.

هذا ورافق الحويج في زيارته التفقدية للمستشفى رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، وكل من مدير الخدمات الطبية ورئيس قسم الأمراض الجلدية ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت.

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