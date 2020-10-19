مناورات عسكرية للقوات الخاصة البحرية

أخبار ليبيا24

أجرت القوات الخاصة البحرية برئاسة أركان القوات البحرية بالقوات المسلحة، مناورات عسكرية بحرية بتعليمات، من القائد العام المشير خليفة حفتر.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي، اليوم الإثنين، أن المناورات تأتي ضمن المشروع التعبوي “شهداء البحرية” كبرنامج تدريبي للقوات الخاصة البحرية لعام 2020.

وتهدف المناورات، لدعم القدرات القتالية وتعزيزها وتطويرها من أجل إشراكها في تأمين الحدود البحرية الاستراتيجية الليبية.

وجرت المناورات بحضور، رئيس أركان القوات البحرية، اللواء فرج المهدوي.

وشمل البرنامج تشكيل خمسة زوارق اعتراضية سريعة لإظهار مدى براعة وانضباط قادة الزوارق في القيادة، والمحافظة على السرعات والمسافات بين الزوارق اثناء تنفيذ المهام المخولة لديها.

كما شمل البرنامج، تنفيذ “عملية إبرار” بواسطة مفرزة من الضفادع البشرية على موقع ساحلي معادي والسيطرة عليه والقضاء على أفراد العدو المتمركز بالموقع والرجوع وسحب المجموعة المواجهة بعد تأمين الموقع والعودة الى قواعد الانطلاق تحت ستارة دخانية للتمويه.

وجرى خلال المناورات تنفيذ مهمة حماية وتأمين موقع ساحلي استدراجي بواسطة فصيل مشاة معزز بالآليات المسلحة برشاشات المضادة للطائرات ومدافع الهاون وقاعدة إطلاق صواريخ “كورنيت”.