هذا ما قالته ألمانيا بشأن التدخل التركي بليبيا

أكد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس أن تركيا لا يمكن أن يكون لها أي مصلحة في استمرار طويل الأمد لجميع النزاعات التي تؤثر فيها، حيث تشارك تركيا في النزاعات في ليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط وكذلك في أرمينيا وأذربيجان.

وقال ماس في مقابلة نشرها المركز الألماني للإعلام خلال حديثه عن الدور التركي في الشرق الأوسط إنه “مع تجديد إرسال سفينة الأبحاثOrucReic في بداية الأسبوع أضرت تركيا بشدة بجو الثقة الذي توسطنا من أجل تحقيقه في السابق بصعوبة. لذلك امتنعتُ عن رحلة مخطط لها إلى أنقرة هذا الأسبوع” وأضاف “لكن: تركيا أيضًا لا يمكن أن يكون لها أي مصلحة في استمرار طويل الأمد لجميع النزاعات التي تؤثر فيها، حيث تشارك تركيا في النزاعات في ليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط وكذلك في أرمينيا وأذربيجان. يجب أن تكون تركيا أيضًا مهتمة استراتيجيًا بنزع فتيل هذه النزاعات”.

وحول الدور الروسي قال ماس “نحن نجلس على طاولة واحدة مع الروس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي إطار عملية برلين حول ليبيا، وكذلك في قضية أوكرانيا. كل هذه الجولات تدور حول حلول لإنهاء الحروب”.

وأضاف “فيما يتعلق بأوكرانيا وليبيا هناك بالتأكيد تطورات إيجابية” مردفا “استمر وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا لأطول فترة منذ بدء النزاع. لذلك لا يمكن أن يكون هناك نهاية للحوار مع موسكو” وتابع “الكثير من الناس في العالم يعتمدون على المجتمع الدولي للاهتمام بإنهاء هذه النزاعات من خلال الحوار مع الروس”.