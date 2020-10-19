«سرت للنفط» تناقش عمليات تشغيل مصفاة البريقة ونقل الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء

عقدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اجتماعها الفني أمس الأحد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وبالربط عبر الدوائر المغلقة من مقر الشركة بالبريقة. وناقش المجتمعون عمليات تشغيل مصفاة البريقة، ونقل الغاز الطبيعي عبر الشبكة الساحلية لتزويد محطات الكهرباء والمستهلكين.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان اليوم الإثنين أن الاجتماع تناول النشاط العام للشركة، وكل ما يتعلّق بالأمور المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تطرق إلى عمليات تشغيل مصنعي الميثانول وعمليات تشغيل مصفاة البريقة بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقول الشركة، بالإضافة الى عمليات نقل وتزويدات الغاز الطبيعي عبر الشبكة الساحلية لتزويد محطات الكهرباء وباقي المستهلكين، وعمليات تشغيل المرافق ومعمل الغاز والاتصالات وتقنية المعلومات.

حضر الاجتماع مدير عام الصناعات بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد جويلي، ورئيس مجلس الادارة بشركة سرت مسعود سليمان موسى، و مدراء الادارات والمختصين بالمؤسسة، وأعضاء مجلس الادارة والمدراء العموم ومدراء الادارات والمختصين لدى الشركة.

وخلاله، تم عرض نشاط الصيانة لكل الوحدات الصناعية والمرافق المطلوبة أثناء فترة التوقّف السابقة، إذ ساهمت أعمال الصيانة في تحسين وتشغيل آمن للوحدات الصناعية، وفق البيان. كما تناول الحاضرون المشاريع الرأسمالية المُرحّلة والجاري تنفيذها والمقترحة للعام 2021، وملخّص الميزانيات.

وفي ختام الاجتماع، وجه جويلي الشكر للعاملين بالشركة «على ما بذلوه من جهد في تنفيذ بعض من المشاريع ذاتياً وبسواعد ليبية، وعودة عمليات التشغيل الامن بنجاح».

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