جولة تفتيشية على محلات الأغذية في غدامس

أجرى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مكتب غدامس، جولة تفتيشية استهدفت بعض محلات المواد الغذائية داخل نطاق البلدية.

الجولة جاءت بهدف التأكد من مطابقة المواد الغذائية للاشتراطات الواجب توافرها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأشار مركز الرقابة إلى أنه تمت ملاحظة عدم التزام بعض العاملين بالزي الرسمي، إضافة إلى ترك بعض الأغذية على أرضية المحلات دون عوازل، مشيرا إلى أنه تم إعطاء بعض التوجيهات بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية ولبس الكمامات.

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