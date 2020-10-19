وزير دفاع تركيا يستدعي “الحداد” إلى أنقرة

توجه محمد الحداد رئيس أركان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق إلى تركيا اليوم الاثنين في زيارة مفاجئة.

والتقى الحداد عقب وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، فيما لم يتم الإعلان حتى كتابة هذه السطور عن فحوى المباحثات بين الطرفين.

يشار إلى أن تركيا استأنفت عملية إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا بعد إعادة نحو 9300 مقاتل من هؤلاء إلى بلادهم.

وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، في تصريحات إعلامية أول من أمس السبت، أن هناك موجة جديدة من إرسال المرتزقة السوريين من الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا، وقال: “هي حالة مستغربة بعد أن أعادت تركيا نحو 9300 مقاتل من هؤلاء المرتزقة الذين باعوا نفسهم لأردوغان”.

وفي السياق نفسه، أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إعداد تركيا، عبر ميليشياتها في طرابلس، لهجوم كبير على سرت.

وقال المسماري فيي حوار خص به صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم الاثنين، إنه تم رصد خلال اليومين الماضيين، هبوط طائرات ضخمة محملة بالأسلحة الثقيلة، في مطار الوطية ومصراتة ومعيتيقة، وإدخال مرتزقة جدد مدربين في تركيا على تقنيات جديدة للأسلحة، بالتزامن مع زيارة مستشارين عسكريين لليبيا، لكنه أشار إلى أن الجيش سيكون لها بالمرصاد.