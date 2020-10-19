آكار يستقبل الحداد بمقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة

استقبل وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الاثنين, رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق الوطني، الفريق أول ركن محمد علي الحداد، بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة.

ونشرت صفحة «الجيش الليبي» على «فيسبوك» صورا للقاء الحداد وآكار الذي جرى بحضور رئيس الأركان العامة للجيش التركي، يشار غولر.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان عبر موقعها على الإنترنت، إن آكار هنأ الحداد على تعيينه في منصب رئيس الأركان العامة خلال الاجتماع، الذي جرى خلاله تبادل الآراء حول آخر التطورات في ليبيا.

وأضاف البيان أن آكار أكد خلال الاجتماع على «عمق الصداقة بين ليبيا وتركيا التي تمتد إلى 500 عام من العلاقات الأخوية»، متعهدا بمواصلة تقديم الدعم لليبيا والليبيين.

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وقال أكار إن تركيا ستعمل مع الليبيين لتحقيق الاستقرار في المنطقة وستستمر في ذلك على أساس من التفاهم للحفاظ على ليبيا موحدة ومستقرة وذات سيادة.

وأكد أكار أن تركيا ستواصل تقديم أنشطة الدعم والاستشارات والتدريب الميداني العسكري والأمني في سياق الاتفاق مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

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