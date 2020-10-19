مركز العزل بغدامس يعاني نقصا حادٍّ في التجهيزات والكوادر

يعاني مركز العزل في “غدامس”، مثل غالبية مراكز العزل في البلاد؛ من نقص حاد في التجهيزات والكوادر؛ مما ينذر بدخول المدينة في نفق مظلم في حال تجاهل السلطات الصحية في البلاد للمناشدات.

ومن أبرز المشاكل التي يواجهها قسم العزل بمستشفى غدامس العام النقص الحاد في العناصر الطبية والطبية المساعدة؛ مما دفع إدارة المستشفى لمناشدة الجهات المسؤولة والسلطات الصحية في البلاد.

وبرز دور جناح العزل لعلاج وعزل الحالات الموجبة وتقديم الرعاية للحالات الحرجة والاهتمام بها بعيدا عن الأقسام الأخرى، بعد أن دخلت المدينة حالة ذروة انتشار الفيروس.

وتواجه غالبية المراكز الطبية مصاعب وعراقيل، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار القطاع الصحي المتهالك أساسًا؛ بعد الانجرار خلف المماحكات السياسية والمناصب وإهمال تلبية احتياجات المواطن اليومية

ويرى مراقبون أن نكبة فبراير هي السبب في شق الصف بليبيا لدرجة عدم توفر حتى العلاج للمرضى الذين كان يسافر معظمهم للعلاج بالخارج على نفقة الدولة قبل أحداث 2011 أما الآن أصبح مجرد حصول المريض على نصف الدواء إنجاز يستحق الوقوف عنده.

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