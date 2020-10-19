المحجوب: تركيا لا تريد حلًا سياسيًا في ليبيا وهو ما يفسر استمرار الجسر الجوي إلى غرب البلاد

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب إنّ تركيا لا تريد حلًا سياسيًا في ليبيا، وهو ما يفسر استمرار الجسر الجوي بين مطاراتها ومطارات غرب ليبيا وعلى رأسها قاعدة الوطية الجويّة، لنقل الأسلحة والمرتزقة والضبّاط الأتراك وتعزيز وجودها في البلاد.

المحجوب رجّح في تصريح لموقع “العربية .نت” أن تكون طائرات الشحن التركية محمّلة بالأسلحة والذخائر والمعدّات العسكرية والضباط الأتراك الذين يأتون إلى ليبيا بالتناوب.

وأشار إلى أنّ ذلك يدلُّ على أنّ تركيا تسير عكس ما هو موجود في المشهد السياسي وضدّ الحوارات الجارية حاليًا، التي تسعى إلى التهدئة والوصول إلى حلّ سياسي شامل.

وأوضح أن تركيا لا يوجد لديها استراتيجية واضحة وثابتة هذه الأيام في ليبيا، بحكم أن تنظيم الإخوان الذي يقود المشهد تقوم سياسته على المناورة والتلاعب واللعب على مصالح الآخرين؛ لتحقيق مصالح الجماعة وليس الدولة والشعب الليبي.

مدير التوجيه المعنوي لفت إلى أنّ كلّ من يراقب المشهد بشدة ستتضح له الصورة وهي أنّ تصريحات تركيا الداعمة للحوار والحلّ السياسي هي مجرد كلام، ولا يمكن أن تمر إلى مرحلة الأفعال.

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