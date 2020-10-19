“عبد العزيز”: أدعو “كل الثوار” للتواصل مع تيار “بوسهمين”

دعا محمود عبد العزيز الورفلي، عضو “المؤتمر الوطني العام” المنتهية ولايته، الليبيين إلى التواصل مع ما يعرف “تيار يا بلادي” الذي يتزعمه نوري بوسهمين.

“عبد العزيز” كتب على حسابه بموقع “فيسبوك” تعليقاً على تدوينة “بوسهمين” حول افتتاحه المزيد من مكاتب “التيار” في مدن غرب ليبيا: “ندعو كل الثوار والمثقفين من رجال ونساء للتواصل مكاتب تيار يا بلادي في مناطقهم ومنها التواصل مع رئاسة التيار للمساهمة في حواريات التيار التي ستنطلق قريباً” وفق قوله.

وكان “بوسهمين” غرد على حسابه بموقع “تويتر” اليوم الإثنين قائلاً: “بأكثر من 24 مكتبا في ليبيا، سيبدأ تيار يابلادي أولى لقاءاته في المدن والقرى الليبية في حوار مجتمعي جاد لخلق رؤية شاملة إزاء دورنا في المشهد السياسي” على حد قوله.

ويحظى “بوسهمين” بدعم تركي وسط تكهنات بعزم “أنقرة” تجهيزه لخلافة فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” بعدما أعلن عزمه الاستقالة نهاية أكتوبر الجاري، كما سبق أن أثنى عليه المفتي المعزول الصادق الغرياني ونجله، مطالبين الليبيين بالثقة فيه ودعمه.