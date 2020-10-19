درنة.. دورة لتعزيز دور المرأة في إحلال السلام المجتمعي

“من حقي العيش بسلام” بهذا الشعار انطلق مشروع تعزيز دور المرأة في التعايش السلمي برعاية صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ منظمة واي مي “why me” لحقوق المرأة بالشراكة مع المجلس التسييري والشراكة المجتمعية درنة.

واستهدف المشروع 50 مشاركة تتراوح أعمارهن بين 20 و45 عاما، تلقى خلاله المشاركات 8 ساعات تدريبية يوميا لمدة 3 أيام خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

ويهدف المشروع لتقوية العلاقات بين المجموعات لبناء السلام والمساهمة الفعالة في تعزيز ترابط النسيج الاجتماعي لتشجيع الحوار والإدماج والمشاركة الفعالة للمجموعات المهمشة للنساء المتضررات من الحرب وغيرهم، إضافة إلى تعزيز الحوار المجتمعي بإشراك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، كما يهدف المشروع لتأسيس “شبكة نساء درنة للسلام” لتكون مؤسسة مدنية مستقلة لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

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