المريمي يعلن أسباب رفض مجلس النواب لاستقالة الحكومة المؤقتة

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن المجلس رفض في جلسته التي عقدت اليوم الاثنين بمدينة بنغازي استقالة الحكومة المؤقتة.

وأوضح المريمي، في تصريحات صحفي ، أن النواب استعرضوا خلال جلسة اليوم موضوع استقالة حكومة الثني وبعد نقاش حول وضعية الحكومة وظروف البلاد تم رفض الاستقالة لعدة أسباب منها أن البلاد تتجه نحو إنهاء الانقسام السياسي عبر حوار تونس المرتقب الشهر القادم والذي سيبحث تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية كما أن ظروف البلاد حاليا وأوضاعها لا تسمح بقبول الاستقالة بالإضافة إلى أن حكومة الثني قامت بعمل العديد من المشاريع الخدمية التي تهم المواطن.

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