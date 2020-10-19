ماس يتهم تركيا بالمشاركة في النزاعات بليبيا

اتهم وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس تركيا بالمشاركة في النزاعات بليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط وكذلك في أرمينيا وأذربيجان.

وقال ماس في مقابلة نشرها المركز الألماني للإعلام خلال حديثه عن الدور التركي في الشرق الأوسط إنه “مع تجديد إرسال سفينة الأبحاثOrucReic في بداية الأسبوع أضرت تركيا بشدة بجو الثقة الذي توسطنا من أجل تحقيقه في السابق بصعوبة. لذلك امتنعتُ عن رحلة مخطط لها إلى أنقرة هذا الأسبوع”

وحول الدور الروسي قال ماس ” نجلس على طاولة واحدة مع الروس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي إطار عملية برلين حول ليبيا، وكذلك في قضية أوكرانيا. كل هذه الجولات تدور حول حلول لإنهاء الحروب”.

وأضاف أنه “فيما يتعلق بأوكرانيا وليبيا هناك بالتأكيد تطورات إيجابية” مردفا “استمر وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا لأطول فترة منذ بدء النزاع. لذلك لا يمكن أن يكون هناك نهاية للحوار مع موسكو”

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