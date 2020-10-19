إعلان النتائج المبدئية لانتخابات أربعة مجالس بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية النتائج المبدئية لانتخابات المجالس البلدية في جادو، الزاوية الجنوب، كاباو، الحرابة والتي جرت جميعها يوم 15 من الشهر الجاري.

وبينت اللجنة أنه شارك في انتخابات المجلس البلدي جادو أن عدد المسجلين 7456 شخص فيما بلغ عدد المقترعين 2324 شخص وبلغت نسبة المقترعين 31% كما بلغ عدد المرشحين للانتخابات في الفئة العامة 2 وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار 4 أشخاص وفي فئة المرأة 4 مرشحات.

وفازت في الفئة العامة قائمة جادو أولا بـ1092 صوت وقائمة التنمية بعدد 1171 صوت وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز علي عبد الله موسى دوعي بعدد 844 صوت في فئة المرأة فازت ربيعة أحمد خليفة المحروق بعدد 995 صوت.

وأشارت اللجنة إلى أنه في انتخابات المجلس البلدي الزاوية الجنوب بلغ عدد المسجلين 10095 شخص وعدد المقترعين 3460 شخص وبلغت نسبة المقترعين 34% وعدد المرشحين 2 في كل من الفئة العامة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار والمرأة.

وأكدت اللجنة أنه في الفئة العامة فازت قائمة النحلة بـ2110 صوت وقائمة الزيتونة بـ1129 صوت وفي فئة دوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز عبد الرؤوف ساسي عبد الله أبو القاسم بـ2023 صوت وفي فئة المرأة فازت زهرة سالم خليفة محمد بعدد 2034 صوت.

وبينت اللجنة أن عدد المسجلين في انتخابات المجلس البلدي كاباو بلغ 8390 شخص وبلغ عدد المقترعين 2800 بنسبة مشاركة بلغت 33% فيما بلغ عدد المرشحين للانتخابات الفئة العامة4 أشخاص وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة 3 أشخاص وفئة المرأة 4 أشخاص.

وأشارت اللجنة إلى أنه في القائمة العامة فازت قائمة إعمار بعدد 1304 صوت وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار قاز أحمد أبو القاسم صالح ربيع بعدد 1068 صوت وفي فئة المرأة فازت مسعودة جمعة عمرو لق بعدد 870 صوت.

ولفتت اللجنة إلى أن عدد المسجلين في انتخابات المجلس البلدي الحرابة بلغ 6540 شخص فيما بلغ عدد المقترعين 2879شخص بنسبة مشاركة بلغت 44% وبلغ عدد المرشحين في الفئة العامة 5 أشخاص وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة 4 أشخاص وفي فئة المرأة بلغ عدد المرشحات 3 مرشحات.

وأعلنت اللجنة أنه في الفئة العامة فازت قائمة التميز بعدد 766 صوت وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار فاز نوري مسعود سالم الخلاص بعدد 1029 صوت وفي فئة المرأة فازت سارة مسعود خليفة زميط بعدد 846 صوت.