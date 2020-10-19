تواصل أعمال حملة “في بيتك خليك ونحنا انجيك” ببلدية الزنتان

استكمالا لحملة “في بيتك خليك ونحنا انجيك” المنظمة من قبل صندوق التضامن الاجتماعي، انطلقت الحملة في بلدية الزنتان بالتعاون مع فريق العمل التطوعي الشبابي فيها، لتوزيع بعض المستلزمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المعقمات والكمامات بالإضافة إلى الكراسي المتحركة، وتم توصيلها إلى بيوت المستهدفين دون خروجهم إلى أماكن التوزيع.

وتأتي هذه الحملة لرفع الروح المعنوية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي لهم؛ كونهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع الليبي.

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