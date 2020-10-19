خلال إعلان نتائج الإعدادية.. “بومريز”: لم تسجل إصابات بكورونا في الامتحانات

اعتمد وزير التعليم بالحكومة الليبية الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقدم بومريز، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين لمراسم اعتماد نتائج الامتحانات، التهاني والتبريكات إلى الطلبة المتفوقين بمرحلة التعليم الأساسي الدور الأول المنتقلين إلى مرحلة التعليم الثانوي.

وعبر وزير التعليم عن أمنياته بالنجاح والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ في الدور الأول، بأن يحالفه الحظ في الدور الثاني، شاكرا كافة الإدارات بوزارة التعليم بالحكومة الليبية، على بذلها أصى جهدها في سبيل إتمام الامتحانات.

ووجه بومريز الشكر إلى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني، مشيرا إلى أنه تابع إجراء الامتحانات وأصدر التعليمات بالالتزام بالإجراءات الوقائية، التي أوصت بها اللجنة الطبية الاستشارية.

وفي هذا الصدد، لفت وزير التعليم في الحكومة الليبية إلى عدم تسجيل أي ملاحظات بشأن الإصابات بفيروس كورونا خلال فترة الامتحانات.

وفي سياق متصل، عبرت وزارة التعليم بالحكومة الليبية عن بالغ أسفها للطلبة والطالبات عن التأخر الذي حدث في الإعلان عن النتائج لأسباب خارجة عن إرادتنا، بحسب إيجاز نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”، وأرفقته برابط الاطلاع على النتيجة.