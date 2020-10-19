مصدر برلماني: مجلس النواب يعقد جلسة في بنغازي بحضور 23 نائبا

قال مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط» إن مجلس النواب، عقد اليوم الاثنين، في مدينة بنغازي جلسة بحضور 23 عضوا من أعضاء المجلس.

وأضاف الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي نشر على موقع المجلس على الإنترنت، إن الجلسة ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس، أحميد حومه، واصفا إياها بالجلسة الـ«عادية».

وأوضح بليحق أن الجلسة جرى خلالها مناقشة استقالة الحكومة الموقتة التي تقدمها بها رئيسها عبدالله الثني إلى مجلس النواب في شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى الحوار السياسي وجولتيه التي عقدت بالمغرب.

وأضاف أنه بعد مناقشة استقالة الحكومة الموقتة «تم التصويت على رفض استقالة الحكومة واستمرارها في أداء مهامها»، مشيرا إلى أن الجلسة جرى خلالها كذلك «التصويت على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري في جلسة الأسبوع المقبل على خلفية تصريحاته الإعلامية في لقاء تلفزيوني الأيام الماضية».

كما ناقش الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة الحوار السياسي وجولتيه التي عقدت بالمغرب، حيث استمع النواب الحاضرين «لإحاطة لما توصل إليه حوار بوزنيقة من أعضاء لجنة الحوار أعضاء مجلس النواب، إدريس عمران، وعصام الجهاني»، وفق بليحق.

ونوه الناطق باسم مجلس النواب في ختام تصريحه إلى أن المجلس سيستكمل في جلسته يوم غدٍ الثلاثاء مسار الحوار السياسي.

– تجمع الوسط النيابي يقاطع جلسة «النواب» غدا ويطالب بتوحيد المجلس

– كتلة فزان النيابية تعلن مقاطعة جلسة «النواب» في بنغازي المقررة غدا

– بيان من النائب الأول لرئيس مجلس النواب حول الدعوة إلى جلسة في بنغازي

وعقدت جلسة اليوم بعد دعوة وجهتها رئاسة مجلس النواب أمس الأحد، للأعضاء. لكن كل من النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وتجمع الوسط النيابي وكتلة فزان النيابية، أعلنوا مقاطعتهم للجلسة.

وبرر تجمع الوسط النيابي وكتلة فزان النيابية مقاطعتهم لأن الدعوة للجلسة كانت «مفاجأة» وجاءت «بعد غياب طويل عن الانعقاد رغم حجم الاستحقاقات التي أمام المجلس»، و«بصفة جلسة عادية ودون جدول أعمال»، مطالبين هيئة الرئاسة بتكثيف الجهود لتوحيد المجلس.

واستغرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الدعوة لأنه لم يجري إبلاغه من هيئة الرئاسة بالدعوة للجلسة، مطالبا «مَن قام بإصدار الدعوة التوضيح للنواب عن أسبابها وجدول أعمالها».

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