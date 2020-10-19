اجتماع موسع لوضع آلية جديدة لمكافحة كورونا بمستشفى غدامس العام

اجتمع أمس مدير مستشفى غدامس العام مع رؤساء الأقسام الطبية وقسم العزل وحملة “طبيبك لبيتك”، للعمل على آلية جديدة لمكافحة فيروس كورونا داخل المستشفى، حيث تقرر إغلاق المستشفى يوما كاملا حتى يتم تعقيم جميع الأقسام الطبية الموجودة فيه ، وتفعيل الأرقام الساخنة وتقليص عدد الموظفين داخل الأقسام، لتقليل الازدحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في مستشفى غدامس العام، الذي يعتبر المركز الصحي الوحيد الذي يغطي المنطقة من غدامس إلى سيناون، والمكان الوحيد الذي يقدم خدمات صحية هناك.

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