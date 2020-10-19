محمود إسماعيل: المجتمع الدولي يستطيع أن ينهي الأزمة الليبية خلال شهر لكنه ليست لدية الرغبة في ذلك

قال الباحث السياسي محمود إسماعيل، إن “ما يجري في ليبيا منذ عام 2011 حتى الآن يدل وبشكل واضح على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتبع سياسة السيطرة فيما يتعلق بعملية إدارة العملية السياسية”.

وأضاف إسماعيل في تصريح رصدته ليبيا 24، أن البعثة الأممية هي الآمر الناهي، وهي الملك المتوج فيما يتعلق بالدولة الليبية.

وشدد إسماعيل على أن المجتمع الدولي ليست لديه الرغبة لإيجاد حل للأزمة الليبية بشكل حقيقي، مؤكدا أنه إذا أراد المجتمع الدولي أن ينهي الأزمة فإنه سوف ينهيها خلال شهر.

وحث إسماعيل المجتمع الدول على ألا يستمر في ممارسة النفاق السياسي تجاه الأزمة الليبية.

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