بوقعيقيص تعلن مشاركتها بالحوار الليبي في تونس

قالت المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص، اليوم الاثنين، إنها ستكون ضمن فريق الحوار الليبي القادم في تونس.

وأضافت بوقعيقيص، بصفحتها في “فيسبوك”، أنها ستشارك في هذا الحوار الجامع “مؤمنة بمبادئ الإنصاف والعدالة والسلام والتعايش المشترك المتكافئ في كل أقاليم وطني”.

وأشارت إلى أن غايتها من المشاركة بفريق الحوار، “وضع مطالب الليبيين موضع التنفيذ”، والتي نادى بها الليبيون في اللقاءات التشاورية التي أجرتها البعثة الأممية كمفتاح لخارطة الطريق التي رسمها المبعوث الأممي السابق غسان سلامة وفريقه، وجسدتها توصيات مؤتمر برلين وأقرتها الدول المشاركة فيه والمؤثرة في الشأن الليبي.

وختمت بوقعيقيص منشورها قائلة: “في مسارات حياتي لم أعرف الجبن يوماً في مواجهة لحظة التحدي واليوم ليبيا تواجه هذه اللحظة ونحن لها.. أدعوا لنا بالتوفيق وطمئنوا قلقنا وهواجسنا كونوا معنا وليس علينا.. لا مغنم عندنا ولكنه التوكل على الله والرجاء فيه”.

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