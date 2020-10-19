برنامج الغذاء العالمي يقدم 758 حصة غذائية للنازحين في بني وليد

أرسل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع جمعية «أيادي الخير» للإغاثة والأعمال الخيرية شحنة من المساعدات الغذائية تقدر بحوالي 758 حصة للعائلات النازحة بمدينة بني وليد بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني بالمدينة.

وقال عضو مفوضية المجتمع المدني ببني وليد، خالد عبدالرحمن لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إنه سيجري توزيع السلال الغذائية «على نازحي تاورغاء وأوباري والطوارق والأرامل والمطلقات بمدينة بني وليد».

وأوضح عبدالرحمن أن هذه المساعدات من السلع الأساسية يقوم بتوزيعها برنامج الأغذية على مدى كل شهر لمستحقيها من الأسر النازحة والمحتاجة بمدينة بني وليد.

وتشتمل السلال الغذائية على عدد من السلع التموينية والمواد الغذائية مثل الزيت، المعكرونة، الأرز، الدقيق، السكر، الشاي، الطماطم وغيرها من الأساسيات اليومية.

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