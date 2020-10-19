بليحق: النواب يصوتون على استدعاء الحبري في جلسة الأسبوع المقبل

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن أعضاء المجلس صوتوا خلال جلستهم الاعتيادية اليوم الاثنين بمدينة بنغازي على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري في جلسة الأسبوع المقبل على خلفية تصريحاته الإعلامية الأيام الماضية.

وبين بليحق أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه مناقشة استقالة الحكومة الليبية التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني لرئاسة مجلس النواب شهر سبتمبر الماضي موضحا أنه بعد مناقشة الأمر تم التصويت على رفض استقالة الحكومة واستمرارها في أداء مهامها.

وأضاف بليحق أن المجلس ناقش الحوار السياسي وجولتيه التي عقدت بالمغرب واستمع النواب لإحاطة لما تم التوصل إليه في حوار ” بوزنيقه ” من أعضاء لجنة الحوار إدريس عمران، عصام الجهاني.

وأشار بليحق إلى أن المجلس سوف يستكمل في جلسته يوم غدٍ الثلاثاء مناقشة مسار الحوار السياسي.