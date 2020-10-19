المتحدث باسم المجلس: النواب الليبي يرفض استقالة الحكومة المؤقتة

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن “المجلس يناقش الحوار السياسي ويرفض استقالة الحكومة الليبية “المؤقتة” شرقي البلاد، وأنه سيستدعي محافظ مصرف ليبيا المركزي”.

جاء ذلك بحسب بيان حصلت عليه “سبوتنيك”، اليوم الاثنين، قال فيه “أستأنف مجلس النواب اليوم الاثنين جلساته الرسمية بمدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه”.

وتابع البيان: “بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس في جلسته العادية اليوم استقالة الحكومة الليبية التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء لرئاسة مجلس النواب في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوضح: “بعد مناقشة الأمر تم التصويت على رفض استقالة الحكومة واستمرارها في أداء مهامها، وأضاف بليحق: “تم خلال جلسة اليوم التصويت على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في جلسة الأسبوع المقبل على خلفية تصريحاته الإعلامية في لقاء تلفزيوني الأيام الماضية”.

ونوه إلى أن “المجلس ناقش في جلسة اليوم الحوار السياسي وجولتيه التي عقدت بالمغرب الشقيق”، مضيفا: “استمع النواب لإحاطة لما توصل إلى حوار بوزنيقة من أعضاء لجنة الحوار أعضاء مجلس النواب إدريس عمران وعصام الجهاني”.

وقال بليحق: “المجلس سوف يستكمل في جلسته يوم غد الثلاثاء مسار الحوار السياسي”.

يذكر أن الحكومة الليبية “المؤقتة” برئاسة عبدالله الثني، شرقي البلاد، تقدمت باستقالتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “المؤقتة” ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.