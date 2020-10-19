مجلس الدولة يبحث مع عسكريين تابعين للوفاق التطورات الميدانية

أجرى مكتب الرئاسة بمجلس الدولة وفريق الحوار بالمجلس بحضور رئيس المجلس خالد المشري اليوم الاثنين لقاءً مع آمر غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة الوفاق أسامة الجويلي وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبدالباسط مروان وأمراء المحاور والقادة الميدانيين بعملية بركان الغضب.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات العسكرية والميدانية، والتأكيد على مدنية الدولة كما تمت مناقشة مسارات الحوارات الجارية، وتأكيد حرص المجلس على التمسك بالثوابت الوطنية في كل مسارات وجولات الحوارات.