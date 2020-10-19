النواب يستدعي الحبري على خلفية تصريحات إعلامية

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صوّت مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين في بنغازي على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، في جلسة الأسبوع المقبل على خلفية تصريحاته الإعلامية في لقاء تلفزيوني الأيام الماضية.

وقال المتحدث الرسمي، باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن مجلس النواب صوّت على استدعاء الحبري في الجلسة القادمة على خلفية تصريحاته الإعلامية في لقاء تلفزيوني الأيام الماضية.

وكان الحبري، قد قال في مقابلة تلفزيوينة، إنه وافق على تخصيص 300 مليون دينار للحكومة الموقتة، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن ما صرف منها 284 مليونا خلال عشرة أيام فقط.

وانتقد الحبري، آلية أوجه صرف الأموال المخصصة لمجابهة وباء كورونا، محملا رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني المسؤولية في صرف تلك المبالغ.

وقال الحبري، إنه “لا توجد شفافية، وطريقة العمل خاطئة”، مشيرًا إلى أن الثني طلب من مجلس النواب مليار دينار لمكافحة الفيروس، لكنه وافق على 300 مليون فقط، قبل أن يرتفع هذا المبلغ إلى 360 مليونا.