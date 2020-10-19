“المشري” يطلع جويلي وقادة”بركان الغضب” على نتائج الحوارات السياسية

توجه عدد من قادة المليشيات المسلحة وما تدعى “عملية بركان الغضب” إلى مجلس الدولة الاستشاري للاطلاع على ما توصلت إليه المباحثات السياسية الجارية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تابعة لفائز السراج.

وقالت تلك الوسائل الإعلامية إن كلا من أسامة الجويلي آمر (ما تدعى) غرفة العمليات المشتركة التابعة للوفاق، وعبدالباسط مروان آمر المنطقة العسكرية طرابلس بالإضافة إلى (من أسمتهم) أمراء المحاور والقادة الميدانيين بعملية “بركان الغضب” اجتمعوا مع ممثلي لجنة الحوار عن مجلس الدولة.

وزعمت تلك الوسائل الإعلامية أن اللقاء الذي عقد برئاسة خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، شهد مناقشة آخر التطورات العسكرية والميدانية، والتأكيد على مدنية الدولة والدفاع عن شرعيتها، ومناقشة مسارات الحوارات الجارية، والتأكيد على حرص مجلس الدولة على التمسك بالثوابت الوطنية في كل مسارات وجولات الحوارات، على حد ادعائها.

وفي وقت سابق، طالب ما يطلق عليهم قادة “بركان الغضب” رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإشراك مممثلين عنهم في الحوارات السياسية والمناصب السيادية العليا.

يشار إلى أن عددا من العواصم تشهد اجتماعات للأطراف الليبية تمهيدا للحوار السياسي الشامل المقرر عقده في تونس الشهر المقبل.

وتوصل وفدا مجلسي النواب والدولة في الحوارات السياسية في بوزنيقة المغربية إلى تفاهمات شاملة حول معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية وآليات التعيين فيها.

كما اختتمت الشهر الماضي أيضًا محادثات أمنية وعسكرية مباشرة بين وفدين يمثلان حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، بمدينة الغردقة المصرية، وتتولى الأمم المتحدة غدا الاثنين تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف لبحث توصيات اجتماع الغردقة.